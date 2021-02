Moto: Rossi e piloti Academy a Portimao per test privato

ROMA, 02 FEB - Lasciato il Ranch di Tavullia, i portacolori della VR46 Riders Academy si dirigono a Portimao in Portogallo verso l'Autódromo Internacional do Algarve dove, il 3 e il 4 febbraio, svolgeranno un test con delle moto stradali. Presenti alla due giorni, ci saranno Valentino Rossi e Franco Morbidelli, che percorreranno la fantastica pista portoghese con delle R1 prima d'iniziare a condividere il box Petronas Yamaha SRT dal prossimo marzo in Qatar. Francesco Bagnaia e il rookie Luca Marini avranno invece a disposizione delle Ducati Panigale V4S. Insieme alle stelle del MotoGP ci saranno anche Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, pronto all'esordio nella categoria intermedia, Stefano Manzi, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Queste due giornate permetteranno ai piloti di riprendere il ritmo sull'asfalto arrivando al Test Ufficiale in Qatar con ancora più riferimenti. (ANSA).