Coppa Italia:Conte, Eriksen? Lavoriamo per trovare soluzioni

MILANO, 01 FEB - "Eriksen è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto quindi stiamo cercando di lavorare molto con lui e di trovare non un'unica soluzione ma più soluzioni per dare la possibilità sia a lui che a me e alla squadra di avere comunque un'alternativa su cui contare". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. "Non ci sarà Lukaku? Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Alexis insieme a Lautaro e sono convinto che faranno bene. Romelu sta bene, ha risposto sul campo, poi ha fatto due gol contro il Benevento e ora avrà modo di riposare in maniera forzata per via della squalifica e lavorerà per ripresentarsi alla ripresa di campionato in buona condizione", ha concluso Conte. (ANSA).