Calcio: Roma; Reynolds 'Qui il posto migliore per crescere'

ROMA, 01 FEB - "Ho parlato con Ryan Friedkin, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi. Alla base della mia scelta c'è il progetto tecnico: qui è il posto migliore per crescere": lo ha detto Bryan Reynolds nella conferenza stampa di presentazione con la Roma. Il terzino è stato ufficializzato oggi e il primo obiettivo sarà quello di ambientarsi. "Voglio accelerare quanto più possibile questo processo. Sono qui per esordire quanto prima e vincere dei titoli", ha spiegato l'americano che durante il mercato è stato cercato anche dalla Juventus. "Io e la mia famiglia - piega Reynolds - eravamo felici dell'interessamento di diversi club, ma qui avrò la possibilità di crescere ed essere già in prima squadra". Già alle spalle il Covid: "Sono sempre stato asintomatico, ma non so se potrò giocare già sabato con la Juventus, vedremo". Poi su Fonseca: "Ci ho parlato e mi ha ribadito che sarebbe stata la scelta migliore venire qua". Infine una battuta sulla MLS: "Sta crescendo anno dopo anno, è un campionato perfetto per muovere i primi passi. McKennie? Si sta imponendo alla Juventus e sempre più club mettono gli occhi su calciatori americani". (ANSA).