Serie B; cinque giocatori squalificati per una giornata

ROMA, 01 FEB - Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 20/a giornata del campionato di Serie B, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata - e multato di 1.500 euro - Ibukun Roberto Gunseye (Cittadella), per avere, al 46' del secondo tempo, rivolto epiteti gravemente insultanti a un calciatore avversario. Un turno anche a Matteo Grandi (L.R. Vicenza), per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. Fra i calciatori non espulsi una giornata a Marcel Buchel (Ascoli), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; a Francesco Lisi (Pisa), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; a Luca Rigoni (L.R. Vicenza), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Fra gli allenatori espulsi, squalificati per una giornata, Andrea Sottil (che è stato anche ammonito) dell'Ascoli e Vincenzo Vivarini dell'Entella, entrambi per avere, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale. (ANSA).