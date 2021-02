Atalanta: ufficiale l'arrivo di Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk

BERGAMO, 01 FEB - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk. Il centrocampista, nazionale ucraino, a Bergamo da ieri mattina per la firma fino al 30 giugno 2025 a due milioni a stagione e le visite mediche, arriva in anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza del contratto con il club arancionero, cui è stato riconosciuto un indennizzo di 700 mila euro. Venticinque anni il prossimo 14 febbraio, Kovalenko, rappresentato dalla ProStar, stessa agenzia di procuratori del connazionale e neocompagno Ruslan Malinovskyi, non s'è ancora allenato con la squadra a Zingonia. (ANSA).