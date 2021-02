Lega Navale Italiana: De Renzis Sonnino capo comunicazione

ROMA, 01 FEB - La presidenza nazionale della Lega Navale Italiana ha nominato Antonello De Renzis Sonnino capo ufficio comunicazione e promozione, in sostituzione di Andrea Fazioli. Cinquantasette anni, contrammiraglio in ausiliaria della Marina militare, Antonello De Renzis Sonnino è entrato in Accademia Navale a Livorno nel 1983, prestando poi servizio a bordo di unità militari e in diversi comandi a terra. Nel corso della carriera ha avuto il comando di tre unità navali, il cacciamine Viareggio, la corvetta Alcione e il pattugliatore d'altura Borsini, oltre all'incarico di Comandante in 2/a della nave scuola a vela Amerigo Vespucci, con la quale ha partecipato alla fase conclusiva del primo giro del mondo negli anni 2002 e 2003. Fra le più rilevanti esperienze professionali il periodo triennale in ambito diplomatico, quale addetto alla difesa presso l'ambasciata d'Italia nel Sultanato dell'Oman e nella Repubblica dello Yemen, nell'area della formazione del personale e dal 2005 il suo coinvolgimento nell'ambito della comunicazione e degli uffici stampa, con un inizio nell'ufficio pubblica informazione della marina, seguito dall'incarico presso l'analogo ufficio dello Stato Maggiore della difesa. Sempre in ambito internazionale, un lungo periodo svolto da portavoce e capo ufficio stampa dell'allora operazione militare europea di contrasto agli scafisti in Mar Mediterraneo, nota come operazione SOPHIA. Pubblicista, il suo ultimo incarico è stato di capo ufficio Pubblica Informazione della Marina Militare. (ANSA).