Sci: medico, 'Goggia serena, ha seguito gara in tv'

ROMA, 01 FEB - "Sofia e' tranquilla e serena. Ed ha chiesto lei, visto che si trova qui di rimuoverle la placca che le avevamo inserito nel braccio dopo l'infortunio di un anno fa proprio a Garmisch L'intervento sara' questo pomeriggio'': lo ha detto il dottor Herbert Schoenhuber, a lungo presidente della commissione medica FISI che alla clinica la Madonnina di Milano sta seguendo l'azzurra dopo il ricovero di ieri sera. ''Sofia questa mattina - ha raccontato ancora il medico, certo che l'azzurra in pochi mesi tornera' quella di sempre, prontissima per la prossima stagione - ha seguito in tv il superG di Garmisch. Una pista che, ha detto, le piace molto e che stamani era in condizioni nettamente migliori di sabato''. (ANSA).