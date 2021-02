Calcio: visite mediche per Mandragora al Torino

TORINO, 01 FEB - Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito all'Udinese, è arrivato al Centro di Medicina dello Sport di Torino per sostenere le visite mediche. Gli esami precedono la firma per la sua futura squadra, il Torino, dove ritroverà Davide Nicola ad allenarlo. Il classe 1997 si trasferirà in granata con la formula del prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto. Intanto, si cerca di colmare la distanza per Daniele Rugani: il centrale difensivo è in uscita dal Rennes ma l'ingaggio è un ostacolo, in più c'è da registrare il forte inserimento del Bologna. Ma il presidente Cairo e il ds Vagnati sono impegnati anche sul fronte cessioni, con il portiere Rosati che andrà alla Fiorentina e il centrocampista Segre destinato alla serie B, con la Spal in vantaggio sull'Empoli. (ANSA).