Calcio: Spagna; Messi e Griezman piegano il Bilbao

ROMA, 31 GEN - Leo Messi ha mostrato di non subire la pressione mediatica scaturita dalle rivelazioni sul suo contratto "faraonico" ed è andato a segno nel 2-1 che ha permesso al Barcellona di battere l'Athletic Bilbao ed agganciare il Real Madrid al secondo posto della Liga, a quota 40 punti, 10 sotto l'Atletico Madrid. Con una punizione magistrale l'argentino ha aperto le marcature al 20'. Poi Antoine Griezmann ha spinto in rete il suggerimento di Oscar Mingueza (75') a suggellare il successo catalano, mentre un autogol di Jordi Alba aveva concesso ai Baschi di pareggiare (49'). Così, stretto in un angolo dalla stampa spagnola oggi, dopo la pubblicazione della cifra astronomica del suo contratto (più di 555 milioni di euro in quattro anni), Messi ha risposto sul campo. (ANSA).