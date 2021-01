Sci: frattura tibia, per Sofia Goggia stagione finita

ROMA, 31 GEN - Niente Mondiali e stagione finita per Sofia Goggia: nella caduta di Garmisch l'azzurra ha riportato la frattura composta del piatto tibiale. Non c'è bisogno di intervento chirurgico ma solo di riposo e fisioterapia per un periodo di circa 45 giorni. Goggia è caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile annullato sulla pista di Garmisch a causa della nebbia. La 28enne finanziera bergamasca ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e, dopo avere fatto immediatamente ritorno in Italia, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della Commissione Medica FISI che hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. (ANSA).