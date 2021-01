Calcio: Spagna; l'Atletico vince ancora, +10 sul Real Madrid

ROMA, 31 GEN - Con una doppietta (punizione e rigore) di Luis Suarez, l'Atletico Madrid è passato 4-2 sul campo del neopromosso Cadice nella 21/a giornata della Liga, portando a 10 i punti di vantaggio sul Real Madrid (2/o con 40 punti ed una partita in più). Alle due reti del 34enne centravanti uruguaiano si sono aggiunte quelle di Saul Niguez e Koke. E' il 16/o successo stagionale in campionato per l'Atletico, l'ottavo di fila. E la bella doppietta dell'indistruttibile Alvaro Negredo (35 anni) non ha rovinato la festa del "Pistolero" e dei Colchoneros. Con 14 gol in 16 partite, Suarez, arrivato a Madrid la scorsa estate dal Barcellona, ;;ha preso il comando della classifica marcatori, tre centri davanti al suo ex compagno di squadra e grande amico Lionel Messi (11 gol in 17 partite), che questa sera affronta l'Athletic Bilbao. (ANSA).