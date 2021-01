Sci: allarme Goggia, caduta a Garmisch

ROMA, 31 GEN - Allarme per Sofia Goggia a una settimana dai Mondiali di Cortina: la sciatrice azzurra e' caduta su una pista di Garmisch dopo il rinvio definitivo per nebbia del SuperG di Coppa del Mondo. Ancora da chiarire la dinamica della caduta, probabilmente dopo una discesa di routine, per la quale comunque e' stato necessario l'intervento del medico della nazionale. Si temono problemi al ginocchio. Dopo un primo consulto, Goggia - fa sapere la Fisi - sara' trasferita a Milano per accertamenti clinici (ANSA).