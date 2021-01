Sci:Pinturault vince slalom 2 Chamonix, azzurro Razzoli 7/o

CHAMONIX-MONT-BLANC, 31 GEN - Il secondo slalom speciale di cdm di Garmisch e' stato vinto dal francese Alexis Pinturault in 1.37.81. Per lui e' il 34/o successo ed un altro passo avanti verso la coppa del mondo .Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1,38.09 e terzo il suo compatriota Sandro Simonet in 1.38.47 Per l'Italia il migliore - su una pista che nella seconda manche si e' molto deteriorata creando problemi a tutti - e' stato Giuliano Razzoli buon 7/o in 1.39.10 ed a caccia di un posto ai Mondiali di Cortina. Poi ci sono Manfred Moelgg 8/o in 1.39.12 e che nella manche decisiva ha recuperato ben 19 posizioni , Alex Vinatzer 13/o in 1.39.37 e Simon Maurberger 21/o in 1.39.71. Chiude 28/o ed ultimo in 1.4038 il trentino Stefano Gross che pure era stato con il nono posto il miglior italiana della prima manche. La coppa del mondo uomini si sposta ora in Germania,a Garmisch-Partenkirchen, per le ultime due gare prima dei Mondiali di Cortina: venerdi' 5 gennaio superG e sabato 6 discesa. (ANSA).