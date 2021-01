Benevento, F.Inzaghi: "Speravo in una partita diversa"

MILANO, 30 GEN - "Era una partita complicata e si è pure messa subito male. Non sono queste le partite in cui devi fare punti, ma io speravo in un match diverso. Abbiamo preso gol al primo tiro e poi è diventato difficile". Lo ha detto l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il ko contro l'Inter. "L'intervento in area su Lapadula non avrebbe cambiato niente, ma lì c'era un giallo o un rigore. L'arbitro mi ha detto alla fine di avere sbagliato - ha proseguito -. L'Inter è una compagine straordinaria, poi ci siamo fatti il terzo gol da soli e la squadra ha mollato. Sapevamo che sarebbe stata in salita, ma non siamo partiti neanche male, però giocare contro l'Inter è difficile. Il campionato è positivo, ma sarà difficilissimo: abbiamo dietro squadre come Torino e Fiorentina che non c'entrano con la salvezza. Dobbiamo ripartire contro la Sampdoria", ha concluso Inzaghi. (ANSA).