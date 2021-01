Coppa Libertadores: Palmeiras campione al 99', Santos battuto

ROMA, 30 GEN - Grazie a un gol al 99', il Palmeiras ha battuto il Santos (1-0) nella finale della Coppa Libertadores, la Champions sudamericana, conquistando il secondo trofeo della propria storia. In uno stadio Macarana quasi del tutto deserto (sugli spalti solo alcune migliaia di spettatori), a Rio de Janeiro, una rete di Breno Lopes, entrato al 40' st, ha regalato la vittoria ai suoi, infilando di testa il portiere avversario. Lunghissimo il recupero concesso dall'arbitro: quasi 10'. La formazione guidata da Abel Ferreira si è imposta in un derby paulista con poche occasioni da gol, sbloccato da un episodio quando tutto faceva pensare che lo 0-0 sarebbe rimasto scritto. Finale di partita a dir poco rovente, con l'allenatore del 'Peixe', Cuca, allontanato dalla panchina per avere ostacolato una rimessa laterale: l'episodio ha acceso una rissa fra i giocatori delle due squadre, che poi si sono calmati. Il 'verdao' aveva già vinto il trofeo nel 1999 e adesso ha acquisito il diritto a partecipare alla fase finale del Mondiale per club, in Qatar, assieme ai campioni delle altre Confederazioni mondiali (per l'Europa-Uefa ci sarà il Bayern Monaco). Per il Santos si tratta della seconda sconfitta in una finale della Libertadores, dopo quella rimediata nel 2003 contro gli argentini del Boca Juniors. (ANSA).