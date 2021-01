Germania: il Bayern non si ferma, il Lipsia insegue

ROMA, 30 GEN - Il Bayern Monaco batte 4-1 l'Hoffenheim in un incontro della 19/a giornata di Bundesliga e resta a +7 in classifica sul Lipsia che si impoone 1-0 nella sfida con il Leverkusen. Sempre nel pomeriggio, l'Eintracht Francoforte supera 3-1 l'Hertha Berlino e sale in terza posizione ai danni del Bayer, mentre il Borussia Dortmund conquista tre punti contro l'Augsburg (3-1) e resta nel gruppo in lizza per la Champions. Il polacco Robert Lewandowski ha segnato nella ripresa il suo 24/o gol in 19 gare - almeno uno nelle ultime nove - dopo le reti di Boateng e Mueller nel primo tempo e precedendo quella definitiva di Gnabry. Il Bayern è al quarto successo consecutivo ma il Lipsia, reduce dal passo falso a Magonza, non si arrende grazie alle rete del giovane nazionale francese Nkunku a inizio ripresa. Finisce 1-1 la sfida tra Union Berlino e Borussia Moenchengladbach, con i berlinesi che riprendono la marcia dopo due sconfitte consecutive ma mancano l'occasione di riprendersi il settimo posto ceduto proprio ai rivali odierni. Un punto anche per lo Schalke, sempre fanalino di coda, con l'1-1 strappato a Brema, ma la salvezza resta sempre a nove lunghezze. (ANSA).