Premier: il Manchester United frena e il City allunga in vetta

ROMA, 30 GEN - Il Manchester United frena, pareggiando 0-0 con l'Arsenal a Londra, e i 'cugini' del City allungano nella classifica della Premier che, dopo 21 giornate, li vede al comando con 44 punti. I 'Red devils' di Ole Gunnar Solskjaer, invece, dopo il pari odierno, non salgono oltre quota 41. I 'citizens' hanno battuto in casa 1-0 lo Sheffield United: ha deciso il gol dopo 9' del brasiliano Gabriel Jesus. L'Everton di Ancelotti è stato sconfitto in casa (2-0) dal Newcastle di Steve Bruce, West Bromwich Albion-Fulham è finita 2-2. Infine, grazie a un gol di Eze al 15' della ripresa, il Crystal Palaca ha superato (1-0) in casa il Wolves. Domani in campo il Leicester (in casa contro il Leeds alle 15), il Chelsea del nuovo allenatore Tuchel (che ospiterà il Burnley alle 13) e il Liverpool (di scena a Londra contro il West Ham alle 17,30). Chiuderà il programma il Tottenham sul campo del Brighton. (ANSA).