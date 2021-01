Liga: Real ancora ko, Levante vince 2-1 a Madrid

ROMA, 30 GEN - Sorpresa a Madrid, dove il Levante si impone 2-1 sul Real in un incontro della 20/a giornata della Liga. E' la quarta sconfitta in campionato, l'ottava stagionale e soprattutto la terza nelle ultime quattro uscite, per la squadra di Zinedine Zidane, peraltro ancora costretto alla quarantena per Covid. L'Atletico, in campo domani a Cadice, può portarsi a +10 sui cugini, con un'altra partita da recuperare. Inoltre, il secondo posto occupato dai campioni in carica è ambito dal Siviglia, che ha battuto 2-0 l'Eibar ed è ora a -1, e soprattutto dal Barcellona, che tra 24 ore ospiterà l'Athletic Bilbao. La squadra merengue è rimasta in dieci già al 7' del primo tempo dopo l'espulsione di Militao per un fallo da ultimo uomo punito dopo il controllo della Var ma poco dopo è andata in vantaggio per una rete di Marco Asensio. Sfruttando la superiorità, il Levante ha reagito, pareggiando alla mezz'ora con un bel gol del suo capitano, José Luis Morales, e trovato la rete della vittoria al 33' della ripresa con Roger Marti. (ANSA).