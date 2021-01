Danza: Resciniti eletto presidente, subentra a Barbone

ROMA, 30 GEN - Con 870 voti, pari al 78,10% degli aventi diritto, Enzo Resciniti è stato eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva. Resciniti subentra a Michele Barbone, cha ha guidato la Federazione nel quadriennio olimpico 2016/20. "Dopo 17 anni vissuti nel mondo della danza sportiva si realizza il mio sogno il primo commento di Resciniti, dopo lo scrutinio - Desidero ringraziare tutti per l'affetto dimostrato e, soprattutto, per il supporto che avete dato a me è alla mia squadra. La mia ambizione è quella di riportare la FIDS ai fasti di 10 anni fa quando era il faro per tutte le altre federazioni internazionali. Questo sarà possibile solo grazie al contributo e all'aiuto di tutti. Come ho annunciato nella mia presentazione sarò il presidente di tutti, a disposizione di tutti, il mio sarà un ruolo di servizio dedicato agli atleti, ai tesserati, ai dirigenti e a tutti coloro che vorranno contribuire alla crescita della danza sportiva". La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ringraziato il presidente uscente Barbone per il lavoro svolto e per i successi sportivi raggiunti nel quadriennio ed è proseguita con il saluto dello stesso Michele Barbone. Il presidente del Coni e membro Cio nel salutare l'Assemblea ha dato il benvenuto alla danza sportiva nell'Olimpo dei cinque cerchi che l'attenda ai Giochi di Parigi 2024. (ANSA).