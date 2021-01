Slittino: Mondiali; Fischnaller out, oro al russo Repilov

ROMA, 30 GEN - Sconfitta a sorpresa di Felix Loch nel singolo maschile ai Mondiali di slittino di Koenigssee, in Germania. Il tedesco, grande dominatore della stagione con nove successi in undici gare di Coppa del mondo, ha ceduto per 62 millesimi al russo Ronan Repilov, che con una seconda parte di gara perfetta si prende l'oro, relegando il padrone di casa, e favorito della vigilia, in seconda posizione. Bronzo all'sustriaco David Glerscher. Deludono gli azzurri: Dominik Fischnaller, uomo di punta della nazionale guidata da Armin Zoeggeler, si è ribaltato senza conseguenze nella prima manche, così il migliore è risultato Kevin Fischnaller, nono a 864 millesimi, mentre Loen Felderer è finito 25simo e Lukas Gufler 32simo. Domani terza e ultima giornata del programma con il singolo femminile e la staffetta a squadre. (ANSA).