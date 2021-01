Roma: ufficiale El Shaarawy, 'Questo club nel cuore'

ROMA, 30 GEN - Dopo le visite è il momento dell'ufficialità, El Shaarawy è un nuovo giocatore della Roma. Lo si legge in un comunicato del club con le prime parole dell'esterno giallorosso dopo il suo ritorno: "Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre", ha dichiarato l'attaccante. "Ora non vedo l'ora di tornare a lottare per questa maglia". "Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma", ha commentato il General Manager dell'area sportiva del Club Tiago Pinto. (ANSA).