Calcio: Genoa; Ballardini,non abbiamo ancora fatto niente

GENOVA, 30 GEN - "Penso che non abbiamo fatto ancora nulla. C'è tutto un girone da giocare". Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Crotone, prima gara del girone di ritorno, mette in guardia tutto l'ambiente genoano, tornato più sereno proprio con l'avvento del tecnico romagnolo capace di conquistare undici punti in sei gare. "Da qui in avanti ci saranno ancora tante difficoltà -ha spiegato- ma ce la giochiamo e siamo lì con altre sette, otto squadre tra cui alcune che a inizio stagione non avrei pensato si trovassero invischiate nella lotta salvezza". Adesso la trasferta di Crotone contro una formazione capace di vincere le ultime tre gare casalinghe. "Il Crotone è una squadra organizzata, che sa cosa fare in entrambe le fasi e fino ad ora se l'è giocata con tutte le avversarie. Penso che per la rosa che hanno e per l'atteggiamento visto in campo lotteranno sino alla fine". Il Genoa intanto ha blindato la difesa con ben tre gare consecutive senza subire reti. "Andiamo però ad affrontare una squadra che ha segnato anche 3, 4 gol in casa ad alcune avversarie. Per questo devi essere sempre solida e sempre squadra, allora a quel punto per gli avversari farti male sarà difficile". (ANSA).