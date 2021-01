Roma: Fonseca 'Non voglio parlare di Dzeko'

ROMA, 30 GEN - "Capisco la curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare adesso. Vediamo la prossima settimana",lo ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona parlando del caso Dzeko che anche domani non sarà convocato. A chi chiedeva se la squadra potesse risentire della vicenda risponde: "Non ho bisogno di rispondere a questo. La partita con lo Spezia dice tutto". (ANSA).