Sci: cdm; Noel vince slalom 1 Garmisch, male gli italiani

ROMA, 30 GEN - Il primo slalom speciale di cdm di Chamonix è stato vinto - sotto la pioggia e su una pista dal fondo sempre più fragile e rovinato - dal francese Clement Noel in 1.38.58. Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.38.74 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.38.77. Ancora una giornata decisamente non buona per l'Italia in questa disciplina. Il miglior azzurro è Stefano Gross ma solo 18/o in 1.40.21. Poi in classifica ci sono Simon Maurberger 19/o in 1.40.26 , Tommaso Sala 24/o in 1.40.48 e Manfred Moelgg 28/o in 1.40.80 . Chiude il giovane Alex Vinatzer - che dopo cinque gare consecutive a vuoto - è riuscito a portare a termine questo slalom ma in 1.41.08 è arrivato 29/o e ultimo in classifica. Domani a Garmisch-Partenkirchen ancora uno slalom speciale. (ANSA).