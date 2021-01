Sci: cdm; Schwarz in testa in slalom 1 Chamonix

ROMA, 30 GEN - L'austriaco Marco Schwarz, leader della classifica di disciplina, è al comando in 50"70 dopo la prima manche dello slalom speciale 1 di cdm di Chamonix. Seguono - racchiusi in un distacco di soli tre centesimi - lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 50"72 ed il francese Clemens Noel in 50"73 Miglior azzurro è Alex Vinatzer ma solo 18/o in 52"52 su una pista non particolarmente ripida, con nevischio e pioggia che hanno costretto a trattare con sale il fondo per tentare di impedire che si rovini troppo. Più indietro vi sono Manfred Moelgg, Simon Maurberger e Stefano Gross . (ANSA).