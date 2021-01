Serie A: Torino-Fiorentina 1-1

ROMA, 29 GEN - Finisce in parità, 1-1 l'anticipo tra Torino e Fiorentina. I viola giocano in 10 dal 16' del secondo tempo per l'espulsione di Castrovilli e addirittura in 9 nell'ultima mezz'ora per il rosso a Milenkovic, ma vanno avanti con Ribery e vengono raggiunti nel finale da una zampata di Belotti, al primo gol nel 2021. Il pareggio non basta a Nicola per tirarsi fuori dalla zona retrocessione e la situazione di classifica del Torino resta delicatissima. (ANSA).