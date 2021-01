Calcio: donne; colpo dal Giappone, Yui Hasegawa al Milan

MILANO, 29 GEN - Un rinforzo dal Sol Levante per il Milan femminile che annuncia l'arrivo di Yui Hasegawa, centrocampista offensiva che vestirà la maglia numero 4. La calciatrice giapponese, alla sua prima esperienza all'estero, approda in rossonero proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno. Profilo di caratura internazionale, Yui è andata a segno anche nei Mondiali di Francia del 2019 contro l'Olanda e ha già vinto un Mondiale con la nazionale Under 17 oltre ad una medaglia d'oro ai Mondiali asiatici. Un'arma in più per Ganz nella lotta al titolo, per il Milan un altro colpo dal Giappone, dopo Honda nel 2014. (ANSA).