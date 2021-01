Cortina 2021: -9; a Garmisch e Chamonix le ultime chiamate

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 29 GEN - Due slalom per gli uomini a Chamonix e due superG per le donne a Garmisch-Partenkirchen nel fine settimana chiudono il programma pre-Mondiali della coppa del mondo di sci alpino e per molti saranno prove decisive per accedere nelle rispettive squadre nazionali, azzurri compresi. In Baviera saranno protagoniste le ragazze jet in una disciplina in cui le italiane eccellono. Nel quartetto per Cortina 2021 ci sono già i nomi di Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia, mentre la quarta sarà una verosimilmente una tra Elena Curtoni e Francesca Marsaglia,. La prima ha già all'attivo un podio ma in discesa e la seconda si trova più a suo agio in superG. A Chamonix, l'Italia aspetta al varco soprattutto Alex Vinatzer. Dopo un avvio di stagione eccellente con un quarto ed un terzo posto che gli hanno comunque garantito un posto in squadra ai Mondiali, l'altoatesino ha infilato ben cinque prove di fila senza punti. Ad aiutarlo a riprendersi c'è il veterano Manfred Moelgg, vero punto fermo della squadra e che oltretutto nonostante i 38 anni migliora di gara in gara. Chamonix aiuterà a rispondere all'interrogativo per gli altri due posti e in attesa di buone risposte almeno da Stefano Gross. (ANSA).