Ranieri, "La Juve ha ampi margini di crescita"

GENOVA, 29 GEN - L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, scommette sulla Juventus nella lotta scudetto: "E' assolutamente una candidata, è un po' indietro ma ha ampi margini di miglioramento. Sono arrivati giocatori nuovi che si sono integrati bene", spiega ai canali ufficiali del club ligure in vista del match di domani pomeriggio al Ferraris. Massimo rispetto per la squadra di Andrea Pirlo, quindi, ma il tecnico doriano indica gli ingredienti per fermare la Vecchia Signora: "La Juventus si affronta con serenità e abnegazione. Poi quando devi sfidare squadre così serve la partita perfetta e ci vuole anche un pizzico di fortuna perché dall'altra parte la giocata del campione ci sarà sempre". Ranieri punta a proporre in attacco la coppia formata da Quagliarella e Keita e sottolinea un aspetto: "Ho ragazzi intelligenti che sono in grado di variare sistema di gioco e dunque mi danno ampie garanzie se dovesse cambiare qualcosa, certamente siamo diversi da quelli dell'andata". (ANSA).