Coppa America: Luna Rossa supera ancora American Magic

ROMA, 29 GEN - E' cominciata bene per Luna Rossa la prima giornata di semifinali della Prada Cup: con due regate praticamente perfette, l'imbarcazione italiana ha battuto American Magic portandosi sul parziale di 2-0. Nella baia di Auckland in Nuova Zelanda, l'imbarcazione italiana è stata perfetta nelle prime due regate di semifinale, senza lasciare spazio agli avversari. Il 2-0 mette una ipoteca sul passaggio in finale di Prada Cup (per il quale servono 4 vittorie) e sfidare così l'imbarcazione britannica Ineos che ha già conquistato il pass. (ANSA).