Covid: salta la Vuelta Valenciana, slitta esordio di Nibali

ROMA, 28 GEN - La Vuelta Valenciana si arrende al Covid e ha chiesto ufficialmente all'Uci una nuova data rispetto a quella iniziale: la gara ciclistica si sarebbe infatti dovuta disputare dal 3 al 7 febbraio. Gli organizzatori oggi hanno inviato una mail ai responsabili dei team iscritti, spiegando di essere stati costretti a cedere di fronte alla pandemia, ma anche alle restrizioni del Governo spagnolo. Alla gara avrebbero dovuto esordire diversi campioni: da Nibali a Ganna, a Trentin. Unica gara spagnola a sopravvivere in questo momento è la Clasica de Almeria, di domenica 14 febbraio, ma anche quell'evento è fortemente a rischio. Occhi puntati, dunque, sul Gp La Marseillaise; per quanto riguarda la Spagna si aspetta adesso la presentazione della Vuelta 2021, prevista per l'11 febbraio. (ANSA).