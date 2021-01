Calcio: Nicola cita Kobe Bryant, 'Toro credi in te stesso'

TORINO, 28 GEN - "A Benevento è stata la partenza di una lunga corsa verso ciò che vogliamo: dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace e lavorare sull'essere una cosa unica": queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Ho preso d'esempio Kobe Bryant - aggiunge l'allenatore - dicendo ai miei ragazzi che se non crediamo in noi, nessuno lo farà per noi: serve creare una famiglia". (ANSA).