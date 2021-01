Calcio: Sampdoria; Audero, studiare Ronaldo serve a poco

GENOVA, 28 GEN - "Sarebbe bello strappare almeno un punto alla Juventus". Così Emil Audero, portiere della Sampdoria, in vista della gara al Ferraris in programma sabato con i bianconeri. Si racconta a Sky Sport, l'estremo difensore blucerchiato che sta disputando un campionato superlativo. Una sfida speciale per lui cresciuto nel settore giovanile della Juve prima di lasciare Torino nel 2017: "Alla Juventus ero un ragazzino e ho avuto la fortuna di allenarmi con Buffon, vedere il suo carisma dentro e fuori dal campo. In quegli anni cercavo di prendere qualsiasi cosa da quei campioni e con Pirlo siamo stati tante volte a provare qualche punizione: l'esito è stato quasi sempre negativo per me". E poi parla naturalmente di Cristiano Ronaldo: "Uno come lui non lo puoi studiare. Lo vediamo da sempre e di lui sappiamo vita morte e miracoli, è un giocatore che ha tutto e ha così tante qualità e spunti che c'è poco da studiare". (ANSA).