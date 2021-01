Rugby:6 Nazioni:Malagò,livello alto,Italia sia protagonista

ROMA, 28 GEN - "Questo torneo inaugura la stagione internazionale del 2021. Con la gara d'esordio saremo in piena concomitanza con la cerimonia dei Mondiali di sci alpino di Cortina, che ci sarà 24 ore dopo. Una lunghissima avventura che ci porterà alla tappa apice di Tokyo 2021, per il mondo olimpico e paralimpico. L'Italia è protagonista". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, alla presentazione del torneo di rugby 6 Nazioni che prenderà il via il 6 febbraio con la prima partita dell'Italia contro la Francia allo stadio Olimpico. "Sappiamo che molti nostri competitor rappresentano le massime nazionali nel mondo del rugby - ha aggiunto Malagò al salone d'Onore - e altrettanto bene sappiamo quanto a cominciare da questo torneo c'è una forte attesa sulla nostra nazionale, che deve accompagnare l'Italia fin da queste cinque partite in prospettiva dei mondiali di Francia. Il sorteggio non si può dire sia stato benevolo ma questo è il livello del rugby e l'Italia deve dimostrare di essere protagonista". "Noi come Coni siamo sempre stati vicini al rugby per valori, rispetto e temi sociali - ha concluso il capo dello sport italiano - ma in particolare quell'atmosfera creata sia nello stadio ma anche durante la preparazione al Centro 'Giulio Onesti', un impianto attrezzato e adeguato a una squadra che deve competere i massimi livelli". (ANSA).