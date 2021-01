Atletica: 5 gare in un mese per Tamberi, obiettivo Torun

ROMA, 28 GEN - Gianmarco Tamberi scalda i motori, la nuova stagione agonistica è in partenza con il grande sogno dell'Olimpiade di Tokyo come traguardo principale. Tappa intermedia verso la capitale giapponese sono gli Europei Indoor di Torun in Polonia, in programma dal 5 al 7 marzo, dove Gimbo difenderà il titolo continentale conquistato nel 2019 a Glasgow. Tesserato nel 2021 con il team veneto ATL-Etica San Vendemiano, per arrivare al meglio all'appuntamento polacco Tamberi affronterà un fitto calendario di gare, che lo vedrà in pedana per ben 5 volte in meno di un mese. Primo appuntamento domani, nella sua Ancona, poi il 2 febbraio a Banskà Bystrica in Slovacchia e il 5 a Praga. Il 17 febbraio potrebbe saltare proprio a Torun, sede degli Europei, per poi tornare ancora ad Ancona per gli Assoluti, in calendario il 20 e 21 febbraio. Un tour de force importante per un Tamberi molto carico per il ritorno sulla pedana del salto in alto, con un solo rimpianto: "Gareggiare a porte chiuse per me è particolarmente strano perché la presenza del pubblico mi esalta tanto, ma ormai siamo abituati a questa situazione. La condizione generale è buona, fisicamente sto bene anche se non ho potuto fare il consueto stage invernale in Sudafrica. Dal punto di vista tecnico c'è ancora qualcosa da sistemare, ma i test serviranno anche a questo. Voglio arrivare agli Europei al meglio per onorare l'oro di Glasgow". (ANSA).