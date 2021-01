Cortina 2021: -10; Roda, sarà un mondiale innovativo

CORTINA, 28 GEN - "Per l'organizzazione questo sarà un Mondiale innovativo, che unirà una località come Cortina alle Olimpiadi invernali 2026, un evento che interesserà la montagna di tutto l'arco alpino". Lo ha detto Flavio Roda, presidente Federazione italiana sport invernali, alla scadenza dei 10 giorni al via delle gare mondiali di Cortina 2021. "Ci siamo - ha aggiunto -, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, per anni: Fondazione Cortina 2021, Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia di Belluno, Regione Veneto, governo italiano, con il grande supporto del ministro Vincenzo Spadafora e del dipartimento sport. Cortina è una cartolina in questi giorni: è un valore aggiunto al Mondiale". Roda ha sottolineato che "la Fisi ha fatto il massimo, perché non sia soltanto un grande evento nell'organizzazione, ma ci sia anche una squadra nazionale competitiva. Abbiamo una grande squadra femminile, che sta dettando legge in Coppa del mondo; c'è qualche difficoltà nella squadra maschile, ma sono certo che si faranno valere. Fisi ha lavorato forte, per portare qui gli atleti nelle migliori condizioni". "Dagli ultimi Mondiali siamo tornati con tre medaglie; in questa edizione speriamo di superare questo numero" ha concluso. (ANSA).