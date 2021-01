Cortina 2021: -10; Benetton 'gran lavoro, ora gare successo'

CORTINA, 28 GEN - Meno 10 giorni al via dei Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (le gare inizieranno l'8 febbraio), che saranno il primo evento sportivo internazionale durante la pandemia da Covid. "Non ci siamo mai demoralizzati - ha detto in una conferenza stampa in streaming Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021 - Oggi siamo all'ultimo sforzo, l'esame è vicino, fra dieci giorni. Siamo consci di aver fatto un lavoro importante, con un gioco di squadra. La mia priorità è stata fare in modo che siano gare di successo". "Poi - ha aggiunto - ho voluto immaginare qualcosa di più, come è accaduto in Italia con le Olimpiadi di Torino 2006 e con Expo di Milano. I grandi eventi devono avere un effetto "palla di neve", coinvolgere il territorio, per la sua rinascita. Pensiamo di aver ottenuto questo risultato. Ci siamo posti il problema dei Mondiali a porte chiuse, senza pubblico, ma non avevamo alternative. In montagna si dice: fai fuoco con la legna che hai". Benetton ha sottolineato che "sarà la prima manifestazione sportiva internazionale in pandemia. Sarà un grande evento mediatico: le statistiche dell'audience ci riportano dati importanti. Per questo abbiamo investito molto sulla comunicazione alternativa". "Le Olimpiadi Cortina 1956 - ha ricordato - furono le prime in televisione; questi Mondiali saranno un evento con grande diffusione mediatica. Mancherà il calore del pubblico, anche per gli atleti, ma vedremo di compensare". "Economicamente sarà un evento in pareggio - ha concluso -, nella convinzione che non necessariamente i grandi eventi devono lasciare perdite. Quando si è capito che non ci sarebbe stato il pubblico e sarebbero mancate le entrate dei biglietti, tutti hanno partecipato con nuove risorse: il Comune di Cortina, i privati, il governo nazionale, soprattutto la Regione Veneto". (ANSA).