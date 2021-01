Coppa Italia: Pirlo felice dei giovani, obiettivo raggiunto

TORINO, 28 GEN - "Bravi ragazzi obiettivo raggiunto, doppiamente felice per la prestazione dei giovani": Andrea Pirlo festeggia sui social il 4-0 contro la Spal e il passaggio della sua Juventus alle semifinali di Coppa Italia. Protagonisti della sfida allo Stadium le promesse bianconere del futuro: "Il giorno più bello della mia vita è arrivato, lo sognavo da quando ero un piccolo bambino tifoso della Juve", scrive Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 lanciato dal primo minuto dal tecnico. Anche a gara in corso, Pirlo ha concesso altre prime volte: "Contento per l'esordio, ringrazio tutti per l'appoggio e il sostegno. È stata un'esperienza che porterò sempre nel mio cuore", commenta su Instagram il 2002 Da Graca. "Contento per il mio esordio con questa maglia, un sogno che si avvera", racconta Di Pardo, il 21enne che ha sostituito Bernardeschi all'intervallo. "Primo gol con questa maglia e passaggio del turno", la gioia di Frabotta per la sua prima rete con i grandi. Oltre ai giovani, le vecchie certezze: "La Coppa Italia chiama, la Juventus risponde" esulta Buffon, che proprio oggi festeggia 43 anni. (ANSA).