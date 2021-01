Comitato olimpico Giappone rassicura,'non siamo in lockdown'

ROMA, 27 GEN - "In Giappone è stato dichiarato lo stato di emergenza lo scorso 7 gennaio e capisco che potreste essere preoccupati per la situazione nel nostro Paese: ma ci aspettiamo che sul covid ci saranno miglioramenti anche attraverso le misure adottate dal governo. E comunque lo stato di emergenza in Giappone non significa lockdown, noi possiamo uscire mantenendo il distanziamento sociale". Il comitato olimpico nipponico ha voluto rassicurare con una lettera, della quale l'ANSA ha preso visione, tutti i Paesi che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo. "A sei mesi dal via - scrive a tutti i comitati olimpici il n.1 di quello asiatico Yasuhiro Yamashita - la collaborazione tra le parti interessate è uniforme. Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 sta mettendo gli atleti in cima a tutto: organizzare i Giochi Olimpici, accogliendo oltre 200 comitati nazionali non sarà semplice senza la collaborazione di tutti. Per Giochi in sicurezza dobbiamo mettere in conto delle restrizioni e condizioni diverse dal passato. Noi ci prendiamo tutte le responsabilità come paese ospitante e molti atleti giapponesi stanno portando avanti la causa dei Giochi. Questo credo possa aiutare gli altri atleti a vincere l'ansia causata dai timori per la pandemia. Tokyo 2020 sarà un'occasione per mettere in campo i valori del movimento olimpico, un'eredità che il mondo potrà raccogliere la prossima estate dopo il superamento di questa crisi globale. E sarà segno di grande solidarietà umana". (ANSA).