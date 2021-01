Ciclismo: svelato l'UAE Tour, al via Pogacar e Froome

ROMA, 27 GEN - Quattro tappe dedicate ai velocisti, due agli scalatori e una cronometro individuale lunga 13 chilometri. E' il programma dell'UAE Tour 2021 di ciclismo, al quale parteciperanno tutti e 19 i team inseriti nel World Tour dell'Uci. Al via, tra gli altri, lo sloveno Matej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020, Adam Yates, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Sam Bennett e Caleb Ewan. L'unica gara a tappe che quest'anno verrà ospitata dal Medio Oriente, dopo l'annullamento di altri appuntamento, è organizzata dall'Abu Dhabi Sports Council, dal Dubai Sports Council e da RCS Sport: il via il 21 febbraio, l'epilogo il successivo 27, per un totale di 1.045 chilometri e un dislivello di circa 3.500 metri. Il percorso attraverserà cinque delle sette città-stato indipendenti che formano gli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, Dubai, Um al-Quwain, Fujairah e Ras Al-Khaimah. Questo l'elenco delle frazioni del programma 2021: 1/a tappa (21 febbraio): Al Ruwais-Al Mirfa (177 km). 2/a tappa (22): Al Hudyriat-Al Hudyriat (13 km, cronometro individuale). 3/a tappa (23): Al Ain-Jebel Hafeet (162 km). 4/a tappa (24): Al Marjan Island-Al Marjan Island (204 km). 5/a tappa (25): Fujairah-Jebel Jais (170 km). 6/a tappa (26): Deira Islands-Palm Jumeirah (168 km). 7/a Tappa (27): Yas Marina-Abu Dhabi (147 km). (ANSA).