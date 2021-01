Inter: Marotta, nessun ricorso per la squalifica di Conte

MILANO, 26 GEN - "Squalifica Conte e Oriali? Si tratta di situazioni che fanno parte del mondo del calcio. Le tensioni nel recinto di gioco portano anche ad incomprensioni. Abbiamo valutato e deciso di non fare alcun ricorso". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, intervistato dalla Rai prima della gara di Coppa Italia contro il Milan. "Il nostro obbligo è dare il massimo per cercare di raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che non lottiamo per lo scudetto sarebbe falso". (ANSA).