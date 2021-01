Malagò "da oggi tutto chiaro, Coni ente indipendente"

ROMA, 26 GEN - "Tutto sistemato? No, ma lasciateci oggi qualche minuto di serenità. Poi da domani con la giusta dignità che la storia del Coni richiede, faremo tutti gli approfondimenti del caso, con la volontà di trovare tutte le soluzioni. Perché chi fa sport non fa contenziosi ma abbiamo dimostrato tutto il coraggio di chi vuole difendere tutti i suoi diritti". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa commentando l'ok al decreto che salva l'autonomia del Coni. "Non voglio fare alcun tipo di polemica - aggiunge Malagò - C'è un lato molto positivo di questa vicenda, finita all'ultimo secondo dei tempi supplementari: è stata chiarita una cosa, che il Coni è da oggi un ente pubblico assolutamente indipendente". (ANSA).