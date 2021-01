Cdm: Feller guida slalom Schladming, Moelgg settimo

SCHLADMING, 26 GEN - L'austriaco Manuel Feller in 50.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di coppa del mondo a Schladming. Dietro di lui il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (50.88) e l'altro austriaco Michael Matt (51.16). Miglior azzurro, settimo in 51,48, è stato ancora una volta il veterano Manfred Moelgg, che proprio nella località austriaca il 27 gennaio 2004 conquistò il suo primo podio. Dopo la prova dei primi 31 atleti al via, per l'Italia più indietro c'è Stefano Gross al momento 16/o in 52.74. Alex Vinatzer, reduce da quattro inforcate consecutive, ha commesso un grave errore chiudendo in forte ritardo col tempo di 53.54. Fuori sono finiti Giuliano Razzoli e Simon Maurberger. Si gareggia sotto una nevicata sulla ripida pista Planai, con lo stadio d'arrivo al centro della cittadina, di solito colmo di 50 mila tifosi per 'The night race', del tutto e desolatamente vuoto. In questo scenario ha annunciato il suo ritiro il veterano francese Julien Lizeroux, classe 1979 e venti anni di coppa del mondo alle spalle, con due argenti mondiali, nove podi e tre vittorie tra cui una a Kitzbuehel. Il regalo più grande per questa giornata - ha detto - glielo ha fatto sicuramente la sua fidanzata, Tessa Worley, vincendo stamani il gigante di Plan de Corones. (ANSA).