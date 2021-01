Sci: Cdm: Bassino terza nel gigante, vince francese Worley

PLAN DE CORONES (BOLZANO), 26 GEN - Ancora un podio italiano con Marta Bassino terza nello slalom gigante di Plan de Corones, il sesto degli otto in calendario in questa stagione di coppa del mondo e l'ultimo prima di quello iridato di Cortina. Ha vinto la 31enne francese Tessa Worley, davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami. Per l'Italia - in una agar tiratissima ed estremamente difficile - ci sono poi Sofia Goggia 7/a e Federica Brignone 8/a. In classifica ci sono anche le azzurre Elena Curtoni 22/a e Roberta Midali, 26/a con il pettorale 45. La prossima tappa di cdm donne è in Germania, nella bavarese Garmisch-Partenkirchen, con due gare per Sofia Goggia e le ragazze jet: sabato discesa e domenica superG. Saranno le due ultime gare prima dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo. (ANSA).