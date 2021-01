Decreto Cio: Cito "ora a Tokyo con il tricolore"

ROMA, 26 GEN - "Si è salvata la storia e il futuro di uno dei Comitati Olimpici più importanti al mondo, il nostro!". Angelo Cito, presidente della Federazione italiana taekwondo, non nasconde la soddisfazione per l'approvazione del 'decreto Cio' in Consiglio dei ministri. Un passo grazie al quale, sottolinea, "si sono di fatto create le condizioni affinché l'esecutivo del Cio, che si riunirà domani, non emani sanzioni nei confronti dell'Italia. Tutti i nostri atleti potranno così partecipare ai prossimi Giochi Olimpici con il tricolore e l'inno nazionale è rappresentare degnamente il nostro Paese". (ANSA).