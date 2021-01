Calcio: Atalanta; Gomez, rifarei tutto, Bergamo è casa mia

BERGAMO, 26 GEN - "A volte le cose succedono, va come va. Farei tutto di nuovo, adesso l'Atalanta è nelle top d'Europa". Sono le parole di Alejandro Gomez all'aeroporto di Bergamo prima di volare a Siviglia, sua nuova destinazione, ai microfoni di Sky Sport e Tuttomercatoweb. "I tifosi mi mancheranno tanto, mi dispiace. Per me Bergamo è nel mio cuore, la mia città, casa mia: ci rivedremo presto, sicuramente", ha aggiunto. Riguardo ad Antonio e Luca Percassi, presidente e ad nerazzurri, poche parole: "Ho parlato con loro e sanno cosa penso, il mio sentimento e quanto voglio bene a tutti - ha chiuso -. Anche con Gasperini? Certo, certo". (ANSA).