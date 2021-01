Decreto Cio: Cozzoli "scongiurata una SpA del Coni"

ROMA, 26 GEN - C'è "soddisfazione" da parte di Sport e Salute SpA per il decreto approvato stamattina in Consiglio dei ministri. "Finalmente i perimetri sono chiari - commenta il presidente della Società Vito Cozzoli -. Come avevo chiesto ieri con forza in audizione alla Camera è stato scongiurato il pericolo di una SpA del Coni. Sarebbe stato un doppione inutile e dannoso per le casse dello Stato. E soprattutto per il sistema dello sport di tutti". Cozzoli osserva che ora "Sport e Salute SpA può espletare la sua missione a favore dello sport di base. Manteniamo il controllo dei contributi agli organismi sportivi, il Foro Italico, lo Stadio Olimpico, l'Istituto di medicina dello Sport, la Scuola dello Sport e la Biblioteca. Tutti asset fondamentali per il nostro funzionamento nell'interesse dell'intero movimento". Con l'acquisizione del registro delle società e delle associazioni sportive, con la promozione dello sport sul territorio, aggiunge Cozzoli, "la Società potrà arrivare ancora meglio a sviluppare la sua azione sullo sport di base, che merita massimo sforzo e massima attenzione, tanto più in questo periodo difficile". "In sede di conversione del decreto in Parlamento continueremo a dare il nostro contributo" conclude Cozzoli. (ANSA).