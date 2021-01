C.Italia: Milan, Mandzukic e Tonali non convocati nel derby

MILANO, 26 GEN - Nel Milan non convocati Mario Mandzukic e Sandro Tonali: Stefano Pioli dovrà fare a meno dell'attaccante e del centrocampista nel derby di questa sera a San Siro valido per i quarti di Coppa Italia. I due giocatori non erano al meglio dopo la sfida contro l'Atalanta di sabato. C'è invece Kalulu, assente Gigio Donnarumma, squalificato. (ANSA).