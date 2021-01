Decreto Cio: Petrucci "minimo sindacale, vittoria di tappa"

ROMA, 26 GEN - "E' solo il minimo sindacale. Non ringrazio, perché si è ottenuto solo quello che non si poteva non ottenere". Il presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci, commenta senza entusiasmo l'approvazione da parte del governo del decreto legge per l'autonomia del Comitato olimpico nazionale italiano. "Devo dare ovviamente atto del grande impegno e lavoro di Malagò-Mornati - sottolinea all'Ansa Petrucci - per questa che definisco una vittoria di tappa. Ritengo giusto quanto dichiarato da Lotti, che in questo provvedimento adesso dovrà nettamente migliorare nella conversione in Parlamento". "Credo - conclude Petrucci - che nel prosieguo Coni e Sport e Salute non possano convivere sotto lo stesso tetto. Dovrà poi cambiare anche la filosofia di chi ci governerà. Basta con soldi a pioggia e likecrazia". (ANSA).