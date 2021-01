Calcio: Milan, Colombo in prestito alla Cremonese

MILANO, 26 GEN - Lorenzo Colombo alla Cremonese. Lo annuncia il Milan in una nota in cui comunica di "aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore". L'attaccante diciottenne in questa stagione ha totalizzato nove presenze con la maglia rossonera, segnando un gol con il Bodo Glimt nei preliminari di Europa League. (ANSA).